Galatone, agenzia di spedizioni scopre cocaina tra i pacchi e chiama la polizia

Macchinine e pupazzi "stupefacenti". L’impiegato della logistica di una agenzia di spedizioni internazionali online nota uno dei pacchi arrivati tramite corriere, contenente giocattoli. Si insospettisce e si rivolge alla polizia. All’interno oltre tre chili di cocaina purissima giunti dall’Olanda. Il maxi sequestro a Galatone. Gli agenti del commissariato di Nardò hanno infatti raggiunto la ditta e perquisito la confezione sospetta. L’addetto, seguendo le indicazioni sul documento di accompagnamento, avrebbe dovuto aprire il pacco e fotografarlo, ma nel corso delle sue mansioni si è accorto che il peso della scatola era eccessivo rispetto al contenuto e ha così allertato la polizia. Dentro vi erano due ulteriori plichi sigillati, con all'interno dei giocattoli in plastica leggera destinati ai bambini. Effettivamente, però, il peso della scatola era davvero eccessivo. Così i poliziotti hanno proceduto a sezionare le pareti dell’imballaggio, scoprendo dei pannelli in policarbonato contenenti la sostanza stupefacente per un peso totale pari a 3 chili e 195 grammi. Dell’operazione è stato subito avvisato il pm di turno che ha immediatamente disposto il sequestro di tutto il materiale rinvenuto. Ulteriori indagini sono tuttora in corso per cercare di risalire al mittente del pacco. Ciò che è dato sapere al momento è che il destinatario non è italiano, ma si tratterebbe di una ditta con sede all’estero. È stato inviato da una società intermediaria di spedizioni e non è escluso che, raggiunto lo Stato estero, il pacco sarebbe ritornato nuovamente in Italia grazie a questo stesso sistema di spedizioni online fatto a tappe.

