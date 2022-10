Andria, si allaccia alla rete pubblica per alimentare il suo caseificio. Rischia grosso

Sarà chiamato a rispondere di truffa, allaccio abusivo e manomissione di contatore il titolare di un caseificio di Andria che si sarebbe abusivamente collegato alla linea elettrica pubblica per alimentare la sua attività commerciale, molto nota in città.

Le verifiche sono tuttora in corso, ma una prima pesante sanzione da 500.000 è già stata irrogata nei confronti del responsabile, poiché a tanto ammonterebbe il risparmio che si sarebbe garantito attraverso l'operazione fraudolenta.

A mettere in moto le indagini è stata la progressiva, quanto anomale diminuzione dei consumi fatti registrare dall'azienda: dai conseguenti controlli si è dunque accertato il furto di energia elettrica, reato peraltro punibile con la reclusione da un minimo di 2 ad un massimo di 6 anni.

