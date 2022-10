Andria, paura per un rogo in un capannone dove dormono immigrati

Paura ieri, ad Andria, per l'incendio che ha interessato un vecchio capannone nel quale solitamente dormono immigrati. Le fiamme, domate da due squadre di vigili del fuoco, sarebbero nate dall'errato utilizzo di un elettrodomestico per cucinare.

Non si registrano feriti, mentre le indagini sono affidate alla Polizia locale, che al suo arrivo non ha trovato alcuno e a breve dovrebbe procedere ad una nuova chiusura della struttura, già oggetto di una misura di interdizione a seguito di un'ordinanza sindacale evidentemente ignorata dagli occupanti.

