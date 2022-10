Uomo muore investito da treno fra Bari Parco Sud e Santo Spirito

Un uomo, forse un migrante ospite del Cara di Bari, è stato investito questa mattina da un treno tra le stazioni di Bari Parco Nord e Bari Santo Spirito. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il traffico ferroviario è ora fortemente rallentato (in un primo momento era stato sospeso). Sono in corso gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. I treni viaggiano a velocità ridotta per precauzione nel tratto interessato.

AGGIORNAMENTO

E' ripresa la circolazione sulla linea ferroviaria adriatica Bari-Foggia dopo l'investimento mortale all'altezza di Bari-Santo Spirito. Alle 11.55, secondo quanto riferisce Rfi, e' stato riattivato un binario e la circolazione e' ripresa a senso unico alternato, con rallentamenti. Dalle 12.55, invece, il treno che ha investito l'uomo - secondo i primi rilievi un migrante di origini africane - e' stato autorizzato al proseguimento del viaggio. I passeggeri del treno sono stati assistiti a Molfetta e Foggia. E' stato attivato servizio sostitutivo con bus tra Bari Centrale e Foggia. Dalle ore 14.10 e' stato riattivato anche il secondo binario, con conseguente graduale ripresa della circolazione ferroviaria. Non e' chiaro se la persona investita fosse un ospite del Centro accoglienza richiedenti asilo adiacente alla ferrovia. Ne' se sia stato travolto mentre cercava di attraversare i binari. L'uomo non e' stato ancora identificato. La dinamica dell'accaduto potrà essere chiarita dai filmati delle telecamere di videosorveglianza.

