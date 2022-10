Trani, ragazza investita sulle strisce pedonali. Trasportata in ospedale

A Trani apprensione ieri sera in via Cavour, intorno alle 20:30, per l’investimento di una ragazza che stava attraversando la strada, all’altezza di via Bebio, sulle strisce pedonali. L’automobilista si è fermato a prestare soccorso e successivamente sul luogo sono arrivati gli operatori del 118 e la polizia locale.

La malcapitata è stata trasportata in ospedale con diverse contusioni conseguenti all’impatto, ma in condizioni ritenute non gravi.

