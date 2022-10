Tentato omicidio a San Ferdinando di Puglia: arrestato un 60enne

A San Ferdinando di Puglia i carabinieri hanno arrestato un uomo di 60 anni, poiché accusato del tentato omicidio di un 37enne.

I fatti sono accaduti alle prime ore di giovedì mattina, quando il presunto responsabile avrebbe sparato all'indirizzo della vittima designata ferendolo alle gambe e all'addome. L'episodio è accaduto nell'agro della città, in contrada San Samuele, dove entrambi esercitano l'attività di lavoratori del settore ortofrutta. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la sera precedente ci sarebbe stato un diverbio fra i due e la mattina seguente, dalle parole, il sessantenne sarebbe passato ai fatti. Grazie alle testimonianze raccolte sul posto l'uomo è stato dapprima fermato, poi interrogato e la Procura di Foggia ha ritenuto sussistenti i motivi per trarlo in arresto, trasducendolo al carcere di Foggia. Il 37enne ferito è invece ricoverato all'ospedale di Barletta, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata