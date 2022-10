Ripulito il Lago Capacciotti, nel Foggiano: oltre 20 le carcasse di auto recuperate

Venti carcasse sono state rimosse ed eliminate dalla bellezza di madre natura. All’interno del Lago negli ultimi anni i delinquenti ladri di automobili, per disfarsi delle carcasse e non essere notati da nessuno, bene hanno pensato di disfarsi buttando all’interno delle alte rupi, così rovinando il paesaggio bellissimo del Lago e della Diga, mettendo a rischio la flora, la fauna e l’ambiente circostante del territorio lagunare.

Il comandante Giuseppe Marasco degli ispettori Ambientali Territoriali Civilis di Manfredonia, vigilando e tenendo sotto controllo l’intero territorio di Manfredonia e della Capitanata questa estate, ispezionando il lago Capacciotti si è reso conto di uno scempio e sopruso che non poteva passare inosservato, cioè la presenza di carcasse di auto nuove, rubate cannibalizzate e alcune incendiate altre no, così ha allerato le forze di polizia per un sopralluogo ed in questi giorni il Lago è stato ripulito

