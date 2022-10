Vaccini, somministrazioni quasi raddoppiate in provincia di Bari

In provincia di Bari la campagna vaccinale anti-Covid, nell'ultima settimana, ha fatto registrare un consistente aumento delle richieste. Si e' passati, infatti, dalle 1.820 dosi somministrate nella scorsa settimana alle 3.028 degli ultimi sette giorni, con una crescita del 66%, in concomitanza anche con l'arrivo dei vaccini bivalenti aggiornati per le varianti Omicron. Complessivamente la campagna vaccinale ha erogato sinora 3 milioni e 109.462 dosi di vaccino, di cui 1 milione e 123.434 prime dosi, 1 milione e 88.320 seconde, 832.936 terze e quasi 65mila quarte dosi (64.772). La copertura vaccinale con quarta dose sfiora il 20% (19,9) nelle fasce prioritarie dai 60 anni in poi. Meglio di tutti fanno gli ultraottantenni, protetti con la seconda dose booster per il 34,6%, seguiti da over 70 (19,8%) e over 60 (11,5%).

© Riproduzione riservata