Si è trasformata in tragedia la festa per i 25 anni di matrimonio di un fruttivendolo di 48 anni, che esercitava la sua attività in pieno centro. L'uomo ha avuto un malore proprio davanti all'altare mentre la chiesa era già affollata di invitati. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma per l'uomo purtroppo non c'era più niente da fare. Arresto cardiaco. Successivamente è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri.

