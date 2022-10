Trani, evasa Iva per oltre 150mila euro. Sequestro preventivo nei confronti di una società

I militari della Guardia di finanza, dipendenti dalla compagnia di Trani, hanno sottoposto a sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, ingenti disponibilità finanziarie, in esecuzione di un sequestro preventivo per un ammontare complessivo di oltre 150.000 euro, nei confronti di una società che opera nel settore dei lavori di meccanica generale, nonché del suo rappresentante legale, che avrebbe sottratto al fisco Iva per un valore complessivo superiore a 150.000 euro. Il sequestro preventivo per equivalente, disposto dalla Procura di Trani, è finalizzato alla confisca, quale “pretesa erariale”, sulle disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti e depositi bancari per un ammontare complessivo di 153.647 euro. Non si è dovuto aggredire proprietà immobiliari.

