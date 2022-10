Sangue sulle strade del Salento, centauro muore in un incidente stradale

Ancora sangue sulla strade del Salento in un tragico pomeriggio che fa registrare il decesso di un giovane centauro di 28 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva, in sella alla sua motocicletta, la strada statale 101 in direzione sud. Per cause ancora in fase di accertamento il giovane motociclista si stava dirigendo da Lecce a Gallipoli a bordo di una Yamaha quando, dopo aver superato alcune auto che lo precedevano, all’altezza dello svincolo per Nardò, forse dopo aver urtato uno dei mezzi dopo un sorpasso, ha perso il controllo del mezzo. Dopo una serie di carambole, la moto ha impattato violentemente sull’asfalto, smembrandosi ed accartocciandosi su stessa, e terminando la su corsa ai margini della carreggiata. Il giovane centauro, sbalzato dalla sella, ha impattato sull’asfalto ed in seguito al forte impatto è praticamente deceduto sul colpo. Nel sinistro non sembrano essere coinvolte direttamente altre auto. Ma la dinamica è ancora tutta da verificare. Sul posto la corsa dei mezzi di soccorso: i sanitari del 118, giunti con auto medica e ambulanza non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze di polizia giunte sul posto hanno provveduto a deviare il traffico e mettere in sicurezza la viabilità. Per i rilievi è giunta anche una pattuglia della polizia stradale di Lecce.

© Riproduzione riservata