Orta Nova, dopo gli ultimi omicidi la città assediata oggi dalle forze dell'ordine

Numerosi posti di blocco ad Orta Nova, nel Foggiano, dopo gli omicidi di Andrea Gaeta e Gerardo Tammaro avvenuti a distanza di un mese l’uno dall’altro: città sorvolata dagli elicotteri delle forze dell'ordine. In atto una raffica di perquisizioni con i militari dell’Arma dei carabinieri, gli agenti della polizia di Stato e la guardia di Finanza. In paese monta la paura dopo gli ultimi omicidi avvenuti a distanza di un mese l’uno dall’altro.

Cittadini ancora sotto choc per l’agguato ai danni di Tammaro, un onesto agricoltore 55enne che aveva l’unica “colpa” di essere il padre di Mirko, giovane reo confesso dell’uccisione di Gaeta, figlio del boss “Spaccapallin”. Tammaro è stato giustiziato in pieno giorno in via Salvo D’Acquisto freddato alle spalle da due sicari

