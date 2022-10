Nardò, minaccia e tenta di aggredire ex: arrestato un 32enne

Un uomo di 32 anni di nazionalità tunisina è stato arrestato dagli agenti di polizia a Nardò per maltrattamenti ai danni della fidanzata, una donna di 36 anni. L'intervento delle volanti è stato successivo a due segnalazioni: la prima arrivata da cittadini che raccontavano di un uomo che barcollando, si aggirava per le strade del centro; la secondo ricevuta dalla 36enne che chiedeva aiuto perché il suo ex stava provando a sfondare la porta di casa. Quando sono arrivati, i poliziotti hanno sorpreso l'uomo mentre provava a intrufolarsi in casa per poi provare a fuggire. Bloccato, il 32enne non ha esitato a continuare a inveire contro la ex. È stata lei a raccontare delle violenze subite anche in presenza di sua figlia minorenne. L'uomo è ora in carcere

