Tentato omicidio a San Ferdinando: 37enne ricoverato a Barletta

Un tentato omicidio si è verificato nella tarda mattinata di oggi a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. La vittima designata, raggiunta da uno o più colpi di pistola, è un trentasettenne ricoverato adesso all'ospedale Dimiccoli di Barletta.

Allo stato le informazioni sull'episodio sono frammentarie e non si conoscono ulteriori dettagli su cosa sia accaduto sulla scena della sparatoria e sulle condizioni del paziente. Sul posto, per ricostruire i fatti e le conseguenti indagini, i carabinieri.

