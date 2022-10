SS Salentina di Gallipoli, dal 10 ottobre lavori di manutenzione. Come cambia la circolazione

A partire da lunedì 10 ottobre, sulla strada statale 101 “Salentina di Gallipoli” saranno eseguiti i lavori di manutenzione programmata delle opere di protezione dello spartitraffico centrale, tra i territori comunali di Sannicola e Gallipoli, in provincia di Lecce.

Per consentire lo svolgimento degli interventi in piena sicurezza per l’utenza e gli operai, si rendono necessarie le seguenti modifiche alla circolazione:

- in direzione Gallipoli restringimento della carreggiata con corsia di sorpasso chiusa tra il km 30,900 il e il km 31,950

- in direzione Lecce restringimento della carreggiata con corsia di sorpasso chiusa tra il km 34,000 il e il km 33,350.

Il transito sarà sempre garantito sulla corsia di marcia libera dalle lavorazioni in corso.

- il tratto compreso tra il km 31,950 il e il km 33,400, sarà provvisoriamente interdetto al traffico con deviazione del transito lungo la viabilità di servizio, in direzione Gallipoli verso lo svincolo per Rivabella ed in direzione Lecce verso lo svincolo della Z.I. di Gallipoli.

Le suddette limitazioni saranno in vigore fino a mercoledì 30 novembre 2022.

