San Severo: armati di coltello rapinano i supermercati PAM

Ennesima rapina a San Severo nel Foggiano. Nella tarda serata di ieri due uomini armati di coltello, con il volto mascherato, hanno fatto irruzione nei supermercati PAM di via Palmiro Togliatti e, in pochissimo tempo hanno rapinato il denaro disponibile al momento.

I due malfattori, dopo aver messo a segno il colpo sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di San Severo che hannoproceduto ai rilievi video della sorveglianza interna, utili alle indagini. Non si conosce al momento la somma portata via dai ladri.

