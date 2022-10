Caro bollette, ad Andria da stasera si cenerà a lume di candela

In risposta al caro bollette ad Andria a partire da oggi, giovedì 6 ottobre, in molti locali si cenerà al lume di candela. Infatti si concretizzano iniziative di autocontrollo e sensibilizzazione, come quella che metteranno in campo alcuni operatori della ristorazione: tutti, di comune accordo, abbasseranno le loro luci e svolgeranno il servizio al tavolo con la sola luce delle candele.

Lo fa sapere il sindaco, Giovanna Bruno che anticipato che tale iniziativa si ripeterà tutti i giovedì e, per il momento riveste un carattere fortemente simbolico, sebbene coordinato dall'amministrazione comunale e segnatamente dall'assessore al ramo Cesare Troia.

Si sta puntando anche allo spegnimento delle insegne dei negozi ed al dimezzamento dell'accensione della pubblica illuminazione: «Dobbiamo tutti remare dalla stessa parte - dice il primo cittadino -, pur consapevoli di non poter lasciare la città al buio per evidenti questioni di immagine e sicurezza».

