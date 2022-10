Bari, un minibus elettrico senza conducente in circolazione nei viali della Fiera del Levante

Bari sempre più smart city. Negli spazi della Fiera del Levante è in corso da qualche giorno la sperimentazione di un minibus elettrico a guida autonoma, cioè senza conducente, che potrebbe presto entrare in funzione in condizioni e su percorsi particolari. Oggi il sindaco Antonio Decaro e il vicesindaco Eugenio Di Sciascio hanno voluto provare la novità e fatto un giro sul veicolo. Si tratta di un mezzo con capienza massima di 15 persone (le sedute sono 11) senza volante e con alimentazione elettrica, appunto, che raggiunge una velocità massima di 25 km/h.

L’iniziativa rientra nella serie di test che dalla seconda metà di settembre sono in corso nell’ambito del progetto Casa delle tecnologie emergenti (CTE), finanziato dal MISE e realizzato in collaborazione con l’Ente Fiera, TIM, NAVYA SA e I-Mobility Garage, oltre agli altri partner della CTE.

