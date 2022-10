Policlinico di Bari, al via la vaccinazione antinfluenzale per 7.000 fra operatori sanitari e pazienti fragili

Al via oggi al Policlinico di Bari, in contemporanea con il resto d'Italia, la campagna di vaccinazione anti-influenzale. A ricevere per primi il vaccino antinfluenzale e l’eventuale richiamo anti-Covid sono gli operatori sanitari e i dipendenti del Policlinico, gli studenti dei corsi di laurea di area sanitaria, i pazienti ricoverati nei reparti dell’ospedale. Si tratta, secondo una stima dell'azienda sanitaria, di circa 7000 persone.

"Ci attendiamo quest' anno una certa circolazione del virus influenzale - ha detto il direttore generale Giovanni Migliore - per questo raccomandiamo il vaccino a tutti i soggetti fragili, così come raccomandiamo la quarta dose del vaccino anticovid, perché il Sars Cov 2 non è scomparso".

© Riproduzione riservata