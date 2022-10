Omicidio a Orta Nova, disposta l'autopsia sul corpo di Gerardo Tammaro

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Gerardo Tammaro l'uomo di 56 anni assassinato lo scorso tre ottobre a Orta Nova, in provincia di Foggia. L'esame sarà conferito nelle prossime ore. Intanto, i carabinieri che indagano sul delitto stanno cercando di ricostruire le ore precedenti all'agguato. I militari hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona ed eseguito, nelle ore successive all'omicidio, perquisizioni e una decina di esami dello stub per individuare chi ha premuto il grilletto. L'attenzione degli investigatori si sta concentrando sulle due persone, con i volti nascosti e in sella ad un grosso scooter, fuggite dal luogo del delitto e riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

La vittima è il padre di Mirko Tammaro, il 26enne che si trova in carcere perché reo confesso dell'omicidio di Andrea Gaeta, 20 anni di Orta Nova, avvenuto esattamente il 3 settembre scorso e scaturito da motivi di gelosia. Il 56enne stava percorrendo a piedi via Salvo D'Acquisto quando è stato raggiunto da 6 colpi di pistola che non gli hanno dato scampo. Per l'uomo, che non ha precedenti penali, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118.

