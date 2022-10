Incidente nel Salento, investe pedone sotto effetto di cocaina: 17enne perde la gamba

Un ragazzo di 17 ha subito l'amputazione di una gamba ed è in gravissime condizioni in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Cavallino, nel Salento. Il ragazzo, che era a piedi, è stato travolto in corso Umberto I da un’automobile condotta da un altro giovane di 21 anni di Nardò (Lecce) che sottoposto al test antidroga è risultato positivo alla cocaina e ai cannabinoidi. Subito dopo l’impatto il ragazzo è stato condotto in codice rosso all’ospedale di Lecce. Sull'accaduto indagano i carabinieri

