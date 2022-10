Cocaina, marijuana e hashish per lo spaccio, in manette un minorenne di Trinitapoli

I carabinieri di Trinitapoli hanno arrestato un minorenne del luogo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari avevano già acquisito notizie sul suo coinvolgimento in attività di spaccio di droga e hanno così predisposto un servizio per coglierlo sul fatto.

L’occasione si è presentata quando hanno visto il minore avvicinarsi ad un altro soggetto e cedergli una dose di sostanza stupefacente. Immediato è scattato l'intervento dei militari, che lo hanno inseguito e bloccato.

Il giovane pusher aveva con sé 11 dosi di cocaina, 3 di marijuana e 12 di hashish per complessivi, per un peso complessivo di 30 grammi. Il minore è stato tradotto presso la propria abitazione e sottoposto agli obblighi della permanenza in casa, su disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile.

