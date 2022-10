Crollo di via Roma, a Barletta una cerimonia per ricordare le vittime

In occasione dell’11° anniversario si è tenuta ieri una breve cerimonia per ricordare le 5 vittime del crollo di via Roma.

Alla presenza dei parenti delle vittime, del Capo di Gabinetto del Prefetto della provincia BAT Corinna Panella e dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, il Sindaco Cosimo Cannito ha deposto dei fiori sul luogo dove persero la vita la giovane studentessa Maria Cinquepalmi e quattro operaie del laboratorio tessile ospitato all’interno dell’edificio crollato: Tina Ceci, Matilde Doronzo, Giovanna Sardaro e Antonella Zaza.

Allo scoccare delle 12.21, l’orario esatto del tragico evento, si è tenuto un minuto di raccoglimento. “Oggi ricordiamo un giorno terribile per la nostra città - ha commentato il Sindaco Cosimo Cannito - che ci riporta ad altri eventi tragici analoghi e ricordiamo le povere vittime innocenti, cinque donne cadute mentre lavoravano. L’obiettivo di queste commemorazioni è quello di rammentare a tutti: Pubblica Amministrazione, ingegneri, architetti, proprietari e imprenditori di essere promotori di un grande impegno finalizzato ad evitare che tragedie così dolorose si ripetano e a dare vita ad una edilizia sana, ecosostenibile e, soprattutto, sicura per i cittadini.”

© Riproduzione riservata