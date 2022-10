Corato, accoltellamento nella notte. Fermato un 38enne

I carabinieri di Corato hanno fermato un 38enne straniero, presunto reo dell'accoltellamento di un 40enne di Corato avvenuto nella notte fra corso Garibaldi e via De Gasperi. L'episodio si sarebbe verificato al culmine di una lite, forse dovuta ad un eccesso di assunzione di alcolici. La persona ferita è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Andria e non appare in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso per chiarire meglio il movente che avrebbe spinto l'aggressore ad accoltellare l'uomo con il quale stava discutendo.

© Riproduzione riservata