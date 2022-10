Andria, controlli sulla movida: oltre 10 mila euro di sanzioni

I Carabinieri hanno eseguito controlli strordinari del territorio e della circolazione stradale, focalizzandosi sul contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito della “movida” andriese.

A termine del servizio, i militari hanno eseguito 7 segnalazioni alla locale Prefettura per altrettanti soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente, giudicata per uso personale, e sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un ammotare complessivo di euro 11.486,60

© Riproduzione riservata