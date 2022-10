Lecce, agguato in via Basilicata: quattro colpi di pistola contro un uomo di 56 anni. E' grave

È ricoverato in gravi condizioni al “Vito Fazzi” di Lecce dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola un uomo di 56 anni, di Calimera. Secondo una prima ricostruzione, Giovanni Doria, questo il suo nome, si trovava in via Basilicata, a poche decine di metri dalla sede della caserma dei carabinieri, quando è stato avvicinato da una berlina. Erano circa le 22. Resta da capire se i colpi siano partiti dall’interno o se dalla vettura sia sceso un uomo: sta di fatto che il 56enne è stato ferito all’addome e alle gambe. Il tutto è avvenuto a pochi metri da un bar, ancora aperto. Doria si è accasciato in una pozza di sangue a ridosso di uno spartitraffico, i soccorsi sono stati chiamati subito. Un’ambulanza giunta sul posto ha trasferito il ferito all’ospedale del capoluogo in codice rosso. I carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche stanno effettuando i rilievi: i colpi esplosi potrebbero essere stati almeno quattro. Quello di Doria è un profilo non nuovo alle cronache.

