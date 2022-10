Una rapina è stata appena compiuta a Bari in un ufficio postale in via Lucarelli, nel quartiere Poggiofranco. Quattro persone armate e con i volti coperti si sono impadronite di plichi che erano appena stati consegnati da personale di un furgone portavalori dell'Ivri. Dalle notizie apprese non ci sono feriti. Sull'accaduto indaga la polizia.

