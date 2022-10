Marijuana in sala slot, negli slip e dentro le scarpe: quattro denunce ad Andria

Ad Andria, a coronamento di numerosissimi controlli di avventori presso alcuni bar e circoli presenti, nei quali era già stata registrata una percentuale preoccupante di clienti gravati da precedenti penali ed avvisi orali, in una sala slot la Polizia ha accertato che il titolare aveva nella sua disponibilità (nascosti in vari punti della sala) oltre 30 grammi di marijuana suddivisi in 26 dosi pronte per la cessione.

Inoltre un cliente deteneva altre 26 dosi di hashish e marijuana nascoste negli slip, un altro altre 9 sempre negli slip ed un altro ancora una busta contenente circa 12 grammi di marijuana nascosta nella scarpa. Dopo una serie di perquisizioni nelle rispettive abitazioni, i quattro sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Altri due clienti venivano sorpresi con ulteriori quantitativi di marijuana in misura, però, compatibile con il consumo personale: sono stati, quindi, segnalati amministrativamente alla locale Prefettura.

