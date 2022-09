Gdf sequestra 11 kg di cocaina, tabacco e birra su camion guidato da uomo originario della Puglia

Undici chili di cocaina per un valore di oltre un milione di euro, undici chili di tabacco e 134 litri di birra di contrabbando sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza durante un controllo di un camion al Brennero. Le "Fiamme Gialle" di Vipiteno, nell'ambito degli ordinari controlli eseguiti presso la barriera autostradale dell'A22 di Vipiteno, hanno proceduto al fermo e all'ispezione di un camion, con targa italiana, alla cui guida vi era un uomo, originario della Puglia, che proveniva dalla Germania e faceva ingresso in Italia. Al momento del controllo, l'atteggiamento di agitazione e il nervosismo manifestato dal guidatore, nonché le risposte vaghe e contraddittorie fornite alle domande del personale circa il motivo del viaggio e la merce trasportata, hanno indotto i militari presenti sul posto ad eseguire un'accurata ricognizione dell'automezzo. Nonostante il conducente avesse tentato di convincere gli operanti che si trattava di un ordinario trasporto di merci, nella cabina di guida è stato rinvenuto un sacco contenente dieci panetti di cocaina, corrispondenti a circa 11,5 kg. Un simile quantitativo avrebbe fruttato nelle piazze di spaccio italiane oltre 1 milione di euro. Inoltre, all'interno del rimorchio sono stati rinvenuti quasi 11 kg di tabacco e 134 litri di birra di contrabbando. Il camionista e' stato tratto in arresto, mentre gli stupefacenti, il tabacco e la birra, unitamente al denaro contante rinvenuto (oltre 4.400 euro) e due telefoni cellulari, sono stati sottoposti a sequestro.

