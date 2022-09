Bitonto, cane sepolto vivo in un pozzo: a salvarlo un gruppo di volontari

Legato ad una corda e gettato in un pozzo secco, profondo 4-5 metri, poi richiuso con un grosso masso per nascondere tutto. Vittima del brutale gesto un piccolo cane meticcio, salvato da un gruppo di volontari che non si è arreso al destino scelto per l' animale. Il fatto è accaduto a Bitonto (Ba), nella zona artigianale ed è stato raccontato con un video sui social dai volontari dell'associazione "Qua la zampa Heart".

Ad accorgersi dell'abbandono sarebbe stata una ragazza, a passeggio con il suo cane. Sul posto sono poi arrivati rapidamente i volontari e gli agenti della polizia locale. Sono stati i componenti dell'associazione a smontare la chiusura del pozzo in pietra e a calarsi con una scala per estrarre il cane. Il cucciolo era disidratato e spaventato ma ancora un discrete condizioni. Probabilmente si trovava in quella prigione solo da un giorno o due.

