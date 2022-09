Bari, manutenzione dei lampioni: restringimenti di carreggiata sulla statale 16

Prosegue la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, lungo la strada statale 16 “Adriatica” in corrispondenza del territorio comunale di Bari. Per consentire il completamento delle lavorazioni d' installazione delle nuove dorsali elettriche lungo l’asse principale ed il ripristino dei cavi a seguito di furti, dal km 789,100 al km 806,000, saranno attivi dei temporanei restringimenti della carreggiata in entrambe le direzioni su corsia di sorpasso. Le operazioni saranno attive, dal lunedì al venerdì e a seconda delle esigenze di cantiere nella fascia oraria diurna dalle ore 7 alle ore 20 e in quella notturna dalle ore 21 alle ore 6. Il completamento per questa fase delle lavorazioni è attualmente previsto per venerdì 11 novembre 2022.

