Andria, mistero per la scomparsa di una donna che ha lasciato scritto di voler cambiare aria

Una 27enne di Andria di cui sono stati resi pubblici soltanto il nome di battesimo, Lucia, ed una foto durante la trasmissione Rai Chi l'ha visto, è scomparsa dopo avere lasciato un biglietto apparentemente scritto di suo pugno.

Nella lettera la donna informa il compagno, Michele, della sua scelta di andare via in considerazione dei continui litigi: la donna si assume le proprie responsabilità e, così, fa sapere di volere cambiare aria.

Di Nunzia, di cui non si hanno più notizie da alcuni giorni, è stata denunciata la scomparsa ai Carabinieri. La donna è andata via portando con sé qualche indumento, trucchi e poco altro. Lasciati a casa, invece, soldi e cellulare preventivamente formattato.

Ad Andria non sono convinti che quella lettera sia stata scritta dalla donna e sono preoccupati per le conseguenze di questa fuga, o scomparsa, anche e soprattutto con riferimento alle sue condizioni di salute. E sale l'apprensione in famiglia ed in città.

