Ex Ilva di Taranto, Emiliano: "Se avessi potuto l'avrei già chiusa"

"Se avessi avuto il potere di chiuderla, l'avrei gia' fatto". Cosi' sull'ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto oggi a Taranto, in citta' vecchia, alla manifestazione che h voluto ricordare le vittime del lavoro, del dovere e del volontariato organizzata dall'associazione '12 Giugno', presieduta dall'ex operaio Ilva Cosimo Semeraro con la collaborazione del Centro Servizi Volontariato. Emiliano e' stato avvicinato da alcune mamme che hanno perso i propri figli piccoli per patologie che ritengono correlate all'inquinamento e che, in riferimento al siderurgico, gli hanno detto: "Che squallore", "Quella fabbrica deve essere dismessa e bonificata", "Questi bimbi avevano un sogno di vivere", "Presidente, la mia famiglia la sta dimezzando", "Ci hanno tolto qualunque possibilita' di controllare dentro la fabbrica e persino di chiuderla". C'e' chi ha protestato per le carenze della sanita' e le liste di attesa mentre una mamma si e' rivolta al governatore della Regione Puglia dicendo: "Queste sono le ricette della malattia di mio figlio, nove specialisti, una malattia multimalformativa, sono costretta a fare Taranto-Bologna".

© Riproduzione riservata