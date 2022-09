Bari, cade una scaffalatura in Corte d'Appello: una persona ferita e quattro... sotto choc

Una persona è rimasta gravemente ferita alla mano a seguito dell'improvvisa caduta di una scaffalatura in metallo nell'aula magna della Corte d'Appello. L'episodio è accaduto ieri, mentre erano in corso le operazioni di verifica dei verbali delle sezioni elettorali in cui si è votato domenica 25 settembre.

La caduta della scaffalatura, periferica rispetto ad una fila montata in quel salone, ha determinato quella a cascata di tutte le altre e lo spargimento al suolo di numerosi fascicoli. Al pronto soccorso sono finiti anche, per lo shock, altri quattro operatori impegnati nelle stesse attività.

