Trafficanti travestiti da musicisti spacciavano anche in Puglia

Viaggiavano su auto con targa tedesca e dicevano di essere musicisti in tour. Invece erano i componenti di un'organizzazione di trafficanti internazionali di droga che avevano scelto i parcheggi dei supermercati del Trentino per rivendere la droga. Con piazze di stoccaggio a Trento e spaccio anche a Mantova, Brescia, Vicenza, Prato, Bari, Bergamo. Sono le province coinvolte nell'operazione 'Aquila bianca', in corso dall'alba in Italia e all'estero, che ha portato all'arresto di 38 presunti trafficanti internazionali e al sequestro di 38 chili di cocaina, 1 chilo di eroina e un etto di hashish.

© Riproduzione riservata