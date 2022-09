Ignoti hanno lanciato, la scorsa notte, un grosso petardo nel giardino del condominio in cui abita l'ormai ex allenatore del Foggia calcio, Roberto Boscaglia. L'esplosione ha danneggiato una finestra ma non ci sono feriti. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Il tecnico ha ufficializzato l'addio alla panchina rossonera da poche ore.

