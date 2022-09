Viabilità, lavori di manutenzione sul viadotto della SS salentina a Gallipoli. Chiuse entrambe le corsie

Nell'ambito della manutenzione dei viadotti e dei cavalcavia della propria rete stradale, a partire da mercoledì, 28 settembre, Anas ha programmato la manutenzione del viadotto ubicato all'altezza del comune di Sannicola, in provincia di Lecce. Per consentire l'esecuzione delle attività, in piena sicurezza, si rende necessario un restringimento della carreggiata, dal km 32,000 al km 32,600 con chiusura delle corsie di marcia, in entrambe le direzioni. Nei pressi del cantiere, sarà istituito un limite massimo di velocità di 40 km/h, con deviazione del traffico veicolare sull' adiacente corsia libera dalle attività di manutenzione. Le lavorazioni saranno attive fino a domenica 4 ottobre 2022, nella fascia oraria compresa dalle ore 9,00 alle ore 18,00, compresi i giorni festivi e prefestivi.

