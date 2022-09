Lite per la spazzatura finì a coltellate a Margherita di Savoia, arrestato un 22enne

Un diverbio, poi le coltellate. I carabinieri della Stazione di Margherita di Savoia, nella provincia della Bat, hanno arrestato un ragazzo di 22 anni per tentato omicidio ai danni di due uomini, padre e figlio, suoi vicini di casa, con i quali aveva avuto in precedenza una accesa discussione per questioni legate alla spazzatura.

I fatti risalgono a una notte di metà agosto, quando i militari dell’Arma, dopo una segnalazione alla Centrale Operativa, si sono recati a casa delle due vittime di cui una era ferita e curata da personale del 118. Padre e figlio sono riuscite a riferire dettagli utili a ricostruire la vicenda. Acquisite anche le immagini di videosorveglianza disponibili sul luogo dell’evento, attraverso le quali è stato identificato l’aggressore e ricostruita la dinamica. Il ragazzo però era irrintracciabile. Le vittime hanno ricevuto quattro fendenti all’addome, sferrati con un coltello di medie dimensioni, ma nessuna ha colpito parti vitali. Il gip del tribunale di Foggia ha emesso una misura cautelare e il ventiduenne è stato rintracciato, condotto in caserma, arrestato e portato nella casa circondariale di Foggia.

