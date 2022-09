Cimitero di Barletta, ladro ruba la borsa a due sorelle

Un ladro si è introdotto in una cappella del cimitero di Barletta rubando una borsa a due sorelle che l'avevano temporaneamente posata nei pressi dell'ingresso di una cappella per portare dei fiori alla tomba della loro mamma.

Le due malcapitate, pur riconoscendo la superficialità del loro gesto di lasciare incustodito l'oggetto, hanno denunciato il furto alle forze dell'ordine sottolineando la totale mancanza di controlli all'interno del civico cimitero, dove peraltro già si era ripetutamente assistito al furto di fiori e piante da alcune tombe per portarle verso altre.

Dura condanna anche e soprattutto per l'autore del furto, «un balordo - lo descrivono - che non si è posto minimamente il problema di avere compiuto un atto delinquenziale in un luogo sacro».

