Ceglie Messapica, bruciano due auto. Le fiamme raggiungono condominio, evacuate 8 famiglie

Bruciano due auto e le fiamme raggiungono un condominio, evacuate 8 famiglie. Questa notte all’una e quaranta, in via Luca Valente a Ceglie Messapica, a causa di un duplice incendio auto presso autorimessa aperta, ubicata sotto un condominio otto famiglie sono state evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre automezzi e dieci uomini. A causa dell’esposizione delle strutture portanti ad elevata temperatura ed il coinvolgimento con compromissione funzionalita’ impianti a servizio, i vigili hanno deciso di evacuare o scopo precauzionale i residenti del condominio. Al momento sono in corso accertamenti delle cause che hanno generato l’incendio ed approfondire valutazioni in merito all’agibilità dello stabile. Con gli uffici preposti del comune si stanno individuando soluzioni temporanee per la sistemazione alloggiati a degli occupanti.

© Riproduzione riservata