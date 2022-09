Bari, fallimento Ferrovie Sud Est: la procura chiede 4 anni per l'ex dirigente Bnl

La Procura di Bari ha chiesto 4 anni di reclusione per Silvestro Demurtas, ex dirigente di Bnl, rinviato a giudizio nel processo sul crac delle Ferrovie Sud Est. La società, i cui vertici furono coinvolti in una serie di scandali, è stata successivamente acquistata da Ferrovie dello Stato e salvata dal fallimento. Il dirigente è accusato di aver autorizzato operazioni rischiose, che avrebbero aggravato lo stato finanziario delle Ferrovie Sud Est.

Demurtas è l’unico ad aver optato per il rito abbreviato. Gli altri imputati, 17 in tutto tra ex e attuali dirigenti e funzionari della Banca, sono a giudizio con rito ordinario. Il processo inizierà il prossimo 6 ottobre.

