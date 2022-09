Bari, 5 furti nella notte: 2 arresti

Cinque furti, consumati o solo tentati, in una notte. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso un 51enne e un 37enne, entrambi di Bari, arrestati dalla polizia di Stato all'alba di domenica mattina e portati nel carcere del capoluogo pugliese in attesa della convalida. Nel portabagagli della loro auto intercettata dagli agenti delle volanti dopo un inseguimento sono stati trovati arnesi da scasso e la refurtiva: bevande, generi alimentari di valore e 340 euro in contanti sottratti dalla cassa di uno dei negozi presi di mira. Tanti i danni provocati agli esercizi commerciali derubati. A carico dei due uomini ci sono anche le registrazioni delle telecamere installate nei negozi. Intorno alle 5 del mattino una telefonata giunta al 113 ha segnalato la presenza di due presunti ladri all'interno di un negozio del quartiere Poggiofranco. Usciti e dopo aver tentato di forzare la saracinesca di un secondo locale, i due uomini si sono dati alla fuga disturbati dalle urla di chi aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I ladri hanno forzato un posto di blocco non fermandosi all'alt e ne è nato un inseguimento per le strade della città e poi a piedi nelle campagne, con gli uomini della questura che sono riusciti a fermarli nonostante la resistenza.

