A Gallipoli sequestrati parcheggi abusivi e bar in aree protette

Aree ricadenti in zone protette trasformate in parcheggi abusivi per lidi balneari e ristoranti. È quanto scoperto dai finanzieri, che a Gallipoli hanno sequestrato un locale in legno adibito a bar e risto-pub e sei lotti di terreno, uno dei quali intestato al Comune, servizio di stabilimenti balneari per una estensione complessiva di 70mila metri quadrati. Tutti si trovano in aree naturali protette e nel parco naturale regionale "Isola di Sant'Andrea e Litorale di Punta Pizzo".

In particolare, nel corso dell'attività di monitoraggio svolta dai finanzieri con l'ausilio della polizia provinciale di Lecce, sono state individuate complessivamente 25 aree di terreno, per complessivi 80 ettari, adibite illegittimamente a parcheggio a pagamento. Sei delle aree sono vincolate paesaggisticamente. Il sequestro ha riguardato anche la struttura in legno trasformata in bar e risto - pub a servizio di una spiaggia libera attrezzata, della superficie di oltre 2mila metri quadrati, per violazioni al codice della navigazione.

