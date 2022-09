Trani, sventato un ingente furto d'uva: denuncia contro ignoti

Le guardie campestri di Trani hanno sventato un ingente furto d'uva in contrada Schinosa e zone limitrofe. L'intervento è arrivato durante uno dei servizi di perlustrazione e ha consentito di restituire al proprietario dei fondi una grande quantità di uva già staccata dalle viti e riposta in grandi casse, mentre i responsabili, alla vista die vigilanti, erano già fuggiti via.

È il periodo in cui ci si prepara alla vendemmia e di conseguenza, sempre più numerosi, si verificano i furti di uva nell'agro del territorio. L'azienda agricola ha poi sporto denuncia contro ignoti alle forze dell'ordine.

