Nardò, incidente sul lavoro in un ricamificio: operaia ferita

Un altro incidente sul lavoro nel Salento: è accaduto questa mattina in un ricamificio, nella zona industriale di Nardò. L’operaia, una 61enne, originaria di Tuglie, addetta all’interno della “Maglie Srl”, in circostanze da chiarire, è caduta da una scala fissa, finendo rovinosamente per terra e battendo la testa. A soccorrere subito la donna, non appena si sono accorti dell’accaduto, sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto, sono prontamente giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure, ma che hanno poi trasferito la ferita, vista la situazione, in codice rosso, a bordo di un’ambulanza, presso l’ospedale “Vito Fazzi”. Giunta nel nosocomio, la donna è stata sottoposta ad una tac cranica: la prima prognosi è di trenta giorni, ma per sicurezza, fra qualche ora, verrà effettuato un nuovo esame. Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti invece i carabinieri della stazione di Nardò per i rilievi del caso insieme al personale dello Spesal che sta verificando il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica.

