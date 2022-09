Manutenzione strade: cominciati i lavori sulla Trani-Andria

Sono cominciati questa mattina i lavori di risistemazione del tratto comunale della Trani-Andria, previsti nel programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle strade pugliesi denominato “Strada per Strada”, finanziato dalla Regione Puglia e per il quale la Città di Trani ha beneficiato di un importo complessivo di 1.008.957,03 euro.

Operai al lavoro nelle attività di sbancamento del margine stradale all’altezza dello svincolo Trani Nord, dove sarà realizzato un marciapiede in prosecuzione di quelli presenti all’altezza della rotatoria di via Superga. Su quella strada, nel tratto comunale, è prevista l’intera sistemazione della carreggiata con nuovo asfalto.

