Maltempo: allerta arancione in Puglia per 24ore ,fino a domani sera

Allerta arancione per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su tutta la Puglia (esclusi Salento e Bacini del Lato e del Lenne) dalle ore 20:00 di oggi, domenica 25 settembre, e per le successive quattro ore. L'allerta arancione proseguira' anche nella giornata di domani. Allerta gialla, invece, dalla mezzanotte del 26 settembre, per le successive 20 ore, per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali su Salento e Bacini del Lato e del Lenne. Secondo la Protezione civile, da domenica pomeriggio e per le successive 24-36 ore si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente meridionale anche sulla Puglia con mareggiate lungo le coste esposte. Da domattina, lunedi' 26 settembre, e per le successive 18-24 ore si prevede il persistere di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensita' anche sulla Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

