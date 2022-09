Incidente stradale, tragedia a San Severo. La città piange Franco (49 anni) e Monica (34)

La città di San Severo piange altri due figli, vittime della strada. Non si ferma la scia di sangue lungo le strade di Capitanata. Questa volta, a perdere la vita in un drammatico incidente stradale sono Franco Colanero 49enne e Monica Fraccacreta 34enne, entrambi di San Severo e molto conosciuti in città.

Per loro, lo schianto è stato fatale, Franco Colanero è deceduto dopo l’arrivo in ospedale al Masselli Mascia di San Severo, mentre Monica Fraccacreta è deceduta alle prime luci dell’alba di questa mattina presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Sulle dinamiche dell’incidente indagano i Carabinieri della Compagnia di San Severo.

