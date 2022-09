Friday for Future, anche a Bari in piazza per il clima

Anche a Bari ragazzi in piazza per il Friday For Future. Il gruppo barese del movimento globale ha organizzato, in occasione del "Global Climate Strike", un evento di formazione e sensibilizzazione riguardo la lotta alla crisi climatica, tornando a richiamare l'attenzione delle istituzioni e della cittadinanza attorno ad un tema che diviene di anno in anno più…caldo. Dopo il ritrovo davanti all' Università, appuntamento a Parco Rossani, dalle 9 alle 13, per studenti provenienti da tutta la Provincia.

«Da più di tre anni chiediamo che i leader mondiali ascoltino la scienza e si mettano immediatamente al lavoro per garantire da un lato i finanziamenti e le scelte utili ad attuare una vera conversione ecologica all'interno del nostro Paese e, dall'altro, le politiche internazionali volte a ridurre le disuguaglianze sociali, economiche e climatiche nel mondo - spiegano gli organizzatori. A due giorni dalle elezioni, il movimento chiede con forza che ogni candidato consideri i punti proposti nella nostra agenda climatica, che raccoglie solo alcune delle azioni necessarie ora per proteggere il pianeta. L'azione collettiva è l'unica risposta a questa crisi: tutto serve per creare una consapevolezza dell'opinione pubblica sul tema e concentrare l'attenzione su chi ha il potere di risolverla. Siamo l'unica generazione che può fermare questa crisi e per questo evento a risonanza globale abbiamo scelto una nuova formula comunicativa».

