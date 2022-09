Agricoltura, Coldiretti: "La Puglia si conferma seconda regione bio in Italia"

La Puglia si conferma al top della classifica nazionale per l'agricoltura biologica con 287mila ettari coltivati a bio, con un aumento delle superfici del +6,4%. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti Puglia, diffusa in occasione della Giornata europea del biologico, istituita su iniziativa della Commissione Ue, che si celebra oggi, 23 settembre.

"La Puglia è la seconda regione più bio d'Italia, dove la pratica biologica interessa tutti i comparti agricoli dall'olivo ai cereali (23%), dalla vite agli ortaggi, con 3 impianti di acquacoltura biologica", spiega Coldiretti Puglia. "Un successo trainato dalla fiducia dei consumatori con 1 italiano su 5 che - secondo Coldiretti/Ixè - consuma regolarmente prodotti bio ed è disposto a pagare anche di più per acquistare un prodotto certificato bio, mentre il 13% dei consumatori è certo che, nel prossimo futuro, aumenterà la spesa per portare in tavola prodotti biologici. La spinta verso il biologico è sostenuta soprattutto da motivi salutistici, ma molto importanti nella scelta di acquisto, il territorio di origine e le garanzie della certificazione”

